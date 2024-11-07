Помогала уклонистам получить инвалидность: полиция задержала чиновницу Центральной МСЭК

Чиновнице грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Полиция задержала замглавы Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) во время получения взятки в размере двух тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Чиновница помогала мужчинам получить группу инвалидности ІІ, что позволяло им сняться с военного учета. Злоумышленница уверяла клиентов в своем опыте в решении подобных вопросов в силу своей должности. Впоследствии это подтвердили результаты расследования.

Удалены деньги / Фото: Национальная полиция Украины

Удалены деньги

Следственные действия

Полицейские задержали должностное лицо согласно статье 208 УПК во время передачи неправомерной выгоды. В обысках в ее доме изъяли около 20 тысяч долларов, медицинские документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

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Фигурантке объявлено подозрение по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Расследование ведет офис Генерального прокурора.

Напомним, Антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК.

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