Помогала уклонистам получить инвалидность: полиция задержала чиновницу Центральной МСЭК

Чиновнице грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Полиция задержала замглавы Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) во время получения взятки в размере двух тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Чиновница помогала мужчинам получить группу инвалидности ІІ, что позволяло им сняться с военного учета. Злоумышленница уверяла клиентов в своем опыте в решении подобных вопросов в силу своей должности. Впоследствии это подтвердили результаты расследования.
Полицейские задержали должностное лицо согласно статье 208 УПК во время передачи неправомерной выгоды. В обысках в ее доме изъяли около 20 тысяч долларов, медицинские документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Фигурантке объявлено подозрение по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Расследование ведет офис Генерального прокурора.
Напомним, Антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК.
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