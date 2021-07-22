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Заместитель председателя Харьковского облсовета попался на миллионной взятке

Заместитель председателя Харьковского облсовета попался на миллионной взятке

НАБУ / Facebook

Он вместе с сообщником требовал деньги от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн.

Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц. Следственные действия продолжаются.

"Детали позже", — отметили в НАБУ.

Напомним:

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