Заместитель Умерова начал подписывать приказы как исполняющий обязанности министра обороны

Об этом свидетельствует один из последних приказов Минобороны.

Заместитель председателя Министерства обороны Рустема Умерова Иван Гаврилюк начал подписывать распоряжение как исполняющий обязанности министра обороны.

Об этом свидетельствует приказ Минобороны "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", опубликованный на сайте Верховной Рады, информирует УНИАН.

Под ним появилась подпись "временно исполняющего обязанности министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка".

Приказ датирован 27 апреля и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 28 апреля.

Пока неизвестно, почему обязанности министра выполняет его заместитель.

Напомним, ранее сообщалось, что Центр противодействия дезинформации заявил, что информация о якобы отставке министра обороны Рустема Умерова, а также изменения в правительстве – фейк.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сырский и Умеров обсудили с Остином системы ПВО и ракеты для Украины.

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