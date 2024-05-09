Заместителя министра Сольского заключили под стражу: какой срок ему грозит

Чиновник будет находиться под стражей до лета.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич фигурирует по делу о махинациях с землей вместе с министром Николаем Сольским. В четверг, 9 мая, ему избрали меру пресечения.

Об этом пишет РБК-Украина.

Высший антикоррупционный суд избрал для Дмитрасевича меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ее размер — 20 миллионов 287 тысяч гривен.

Замминистра агрополитики отправили под стражу на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года.

Что известно о деле

Николай Сольский обвиняется в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Большинство наделов расположено в Сумской области.

В деле, которое расследует НАБУ, упоминаются два эпизода.

Первое касается 2500 га государственных земель в Сумской области из структуры Национальной академии аграрных наук (НААН). Речь идет о ГП "ОХ "Искра" и ГП "ОХ "Надежда". Стоимость этих земель следствие оценивает в 291 млн грн.

В 2017 году Сумский областной Госгеокадастр установил, что у этих госпредприятий нет документов, подтверждающих их право на пользование этими землями. На основании этого работники ведомства составили акт о самовольном занятии участков. По мнению прокуратуры, акт Госгеокадастра мог быть умышленно уничтожен.

Сольский заявил, что по делу о завладении государственной землей говорится о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни главой комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Он отметил, что дело "касается спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом". Сольский заверил, что "гарантирует максимальную открытость для установления истины".

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