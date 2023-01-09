Заместителя председателя Одесской ОВА отпустили под залог более чем в 3 млн грн

Олег Муратов подозревается в мошенничестве и в присвоении государственного имущества.

Заместитель председателя Одесской ОВА Олег Муратов, подозреваемый в коррупционных действиях, в понедельник, 9 января, был выпущен из следственного изолятора под залог в размере 3,2 млн грн.

Об этом пишет "Суспільне".

Как рассказала представитель пресс-службы облпрокуратуры Ирина Коваленко на 9 января также назначено заседание Приморского райсуда Одессы, на котором будет рассматриваться ходатайство прокуратуры об отстранении Муратова от должности заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Задержание Олега Муратова

Служба безопасности Украины 5 января задержала заместителя главы Одесской ОВА Муратова, который за $35 тыс. предлагал освободить подчиненного от уголовного наказания.

По данным следствия, якобы за деньги чиновник предлагал руководителю одного из структурных подразделений администрации свое "содействие" в закрытии уголовного производства. Того же подозревают в присвоении государственного имущества.

Правоохранители говорят, что задокументировали факт передачи одному из заместителей главы ОВА "аванса за помощь" в размере $27 тысяч.

На Банковой отреагировали на задержание заместителя главы ОВА, так заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что задержание Муратова является "четким сигналом всем должностным лицам – кто нарушает закон, будет нести ответственность за совершенное".

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