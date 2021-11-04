Заместителя Труханова выпустили под залог почти в 40 миллионов гривен

Заместителя Труханова выпустили под залог почти в 40 миллионов гривен

Чиновнику суд избрал меру пресечения в виде залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для заместителя одесского городского головы в виде залога 39,9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАС.

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Бюро потребовало отправить чиновника под стражу с возможностью выхода на свободу под залог 100 млн. грн. Однако суд ограничился залогом в размере 39 миллионов 967 тысяч 200 гривен.

Внести эту сумму чиновник должен в течение пяти суток. В случае подачи апелляционной жалобы действие меры пресечения прекращается.

По данным издания "Думская", речь идет об Олеге Брындаке.

Дело НАБУ и САП касается создания и функционирования преступной организации в Одессе. К ней, как считают правоохранители, были причастны мэр города Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник и несколько должностных лиц с рабочими в частных компаниях. Преступная схема заключалась в выводе земельных участков из собственности общины и передаче их под застройку частной компании. Как отмечала сторона обвинения, Труханов злоупотреблял своим служебным положением мэра и подписывал документы о предоставлении объектов в право собственности.

11 октября Высший антикоррупционный суд избрал для Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен.

Также на Труханова возложили ряд процессуальных обязанностей, в частности:

прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову

не отлучаться от города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве

сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Следует отметить, что это уже не первое подозрение мэру Одессы Труханову. Он также обвиняется в завладении бюджетными 92 миллионами гривен.

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