Заместителя Труханова выпустили под залог почти в 40 миллионов гривен

Чиновнику суд избрал меру пресечения в виде залога.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для заместителя одесского городского головы в виде залога 39,9 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ВАС.
Бюро потребовало отправить чиновника под стражу с возможностью выхода на свободу под залог 100 млн. грн. Однако суд ограничился залогом в размере 39 миллионов 967 тысяч 200 гривен.
Внести эту сумму чиновник должен в течение пяти суток. В случае подачи апелляционной жалобы действие меры пресечения прекращается.
По данным издания "Думская", речь идет об Олеге Брындаке.
Дело НАБУ и САП касается создания и функционирования преступной организации в Одессе. К ней, как считают правоохранители, были причастны мэр города Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник и несколько должностных лиц с рабочими в частных компаниях. Преступная схема заключалась в выводе земельных участков из собственности общины и передаче их под застройку частной компании. Как отмечала сторона обвинения, Труханов злоупотреблял своим служебным положением мэра и подписывал документы о предоставлении объектов в право собственности.
11 октября Высший антикоррупционный суд избрал для Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен.
Также на Труханова возложили ряд процессуальных обязанностей, в частности:
- прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову
- не отлучаться от города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы
- воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве
- сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.
Следует отметить, что это уже не первое подозрение мэру Одессы Труханову. Он также обвиняется в завладении бюджетными 92 миллионами гривен.
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