Заместителю директора Департамента КГГА сообщили о подозрении: что известно

Столичные полицейские сообщили о подозрении заместителю директора Департамента КГГА. Он безосновательно получил 2 группу инвалидности.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как отмечается, 51-летний чиновник получил "инвалидность" в июле 2023 года на основании фиктивных документов, в которых была указана ложная информация о наличии у него заболевания.

Столичные полицейские сообщили о подозрении заместителю директора Департамента КГГА

"Следователи сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов) Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", — отметили в ведомстве.

Следствие устанавливает других лиц, способствовавших чиновнику в получении фиктивной группы инвалидности, с целью их привлечения к уголовной ответственности.

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