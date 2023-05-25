Заметила сходство со своей дочерью: женщина заявила, что самая старшая мать Украины Подвербная использовала ее яйцеклетку

Оксана Спектор направила в суд заявление об оставлении ее иска о якобы материнстве без рассмотрения, суд его удовлетворил.

Оксана Спектор, которая в 2021 году обратилась в Новозаводской суд Чернигова, чтобы оспорить материнство самой старшей матери Украины Валентины Подвербной, попросила суд оставить ее иск без рассмотрения. Суд удовлетворил его заявление.

Оксана Спектор – украинка, которая последние годы проживает за границей. В комментарии ее адвокат Сергей Вольфовский говорил, что его клиентка подозревала, что ее яйцеклетки, которые она сдала на хранение в клинику репродуктивной медицины, заведение незаконно использовало для оплодотворения Валентины Подвербной.

"Моя клиентка в начале 2021 года просматривала программу о ребенке самой старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме того, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", – объяснял Вольфовский.

В июле 2022 года Оксана Спектор подала гражданский иск в Новозаводской суд, в котором просила признать ее матерью Анны Подвербной и указать ее имя в графе "мать" актовой записи о рождении ребенка. Сергей Вольфовский тогда комментировал, что истица будет просить назначить проведение ДНК-экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.

В рамках судебного разбирательства ДНК-экспертизу не проводили. Однако 23 марта 2023 года Оксана Спектор направила в суд заявление об оставлении его иска без рассмотрения. Суд ее удовлетворил.

В комментарии "Суспільному" Сергей Вольфовский сообщил, что не имеет права разглашать причины, по которым Оксана Спектор решила прекратить рассмотрение дела. По его словам, он не владеет информацией о том, проводили ли ДНК-экспертизу вне судебного разбирательства, а соответственно, и о ее возможных результатах.

"Почему она так решила, я откажусь от комментария, поскольку получил прямой запрет на подобные ответы от лично клиентки. У меня нет никакого вывода о назначении или проведении данной экспертизы. Делалась она или не делалась, я же необязательно могу все экспертизы проконтролировать. У меня нет такой экспертизы и информации о ее проведении", — говорит адвокат.

Напомним, черниговчанка Валентина Подвербная стала матерью в возрасте 65 лет. В феврале 2011 года, благодаря процедуре искусственного оплодотворения, она родила дочь Анну. Сначала женщина была не против общаться с прессой, позже стала избегать любых комментариев.

Месяц назад, 25 апреля, исполком Черниговского городского совета принял решение срочно отобрать ребенка у Подвербной. Причиной стало сообщение девочки в социальной сети, где она жаловалась, что мать над ней издевается физически и психологически. Девочку отправили в детскую больницу на обследование, побои или серьезные физические расстройства у нее не обнаружили.

Напомним, самая старшая мать Украины Подвербная впервые прокомментировала обвинение 12-летней дочери.

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