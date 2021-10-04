"Заметили друг друга еще в роддоме": под Ровно супруги родились в один день, месяц, год и в одной больнице

Супружеская пара уже вместе 30 лет.
В Ровенской области в городе Дубровица супругов Геннадий и Елена Конончук отпраздновало 50-летие со дня их рождения. Муж и жена появились на свет в один день, месяц и год, в одном роддоме, ходили в одну школу, а впоследствии поженились и вместе уже 30 лет.
Историю уникального супругов, которая началась еще в роддоме Дубровицы Ровенской области, рассказали в сюжете Сніданок 1+1.
Геннадий старше жены на 2 часа 45 минут. По словам жены, он гордится этим фактом.
"Когда я родился, я лежал и смотрю: ко мне подвезли очаровательную девушку. Я так посмотрел, а она такая красивая. Тогда и влюбился", — шутит мужчина.
Мама Елены, Ольга Ефремовна вспоминает, что зятя заметила еще в роддоме — он был самым крупным среди новорожденных мальчиков.
"Кто тогда знал, что это будет мой зять?" — говорит женщина.
Геннадий и Елена через несколько лет после первой встречи встретились во второй раз — в школе. Они учились в параллельных классах. Женщина рассказывает, о чувствах Геннадия не догадывалась, и он не сильно их афишировал.
"Принесла она как-то домой открыточку, а на ней написано на английском "любовь" и нарисовано сердечко", — добавляет Ольга Ефремовну.
Такие анонимные признания в любви присылал девушке Геннадий. Впоследствии они разговорились и оказалось, что родились в один день. Далее были свидания, дарение цветов в школьных коридорах и вальс вдвоем на выпускном вечере. В 19 лет Геннадий и Елена поженились и вот уже 30 лет живут в счастливом браке.
"Мы очень похожи, даже мыслим так же. Оба — Девы", — рассказывает Елена.
Супруги имеют двоих дочерей Светлану и Софию. Еще одна дочь Елена умерла ребенком, но пара смогла вместе пережить боль.
"Я вижу их сочетание характеров и такое понимание друг друга, и это настолько вдохновляет, что невольно думаешь: а хочется и себе так же, — говорит дочь Светлана.
"Я посоветуюсь о чем-то с мамой, иду к папе с этим же вопросом, а он говорит: "А как сказала мама?" Я рассказываю, а он тогда: "Ну и я так думаю", — добавляет София.
Именно девушки организуют ежегодные празднования дня рождения для родителей. А Геннадий и Елена, даже прожив вместе 30 лет, до сих пор гуляют, держа друг друга за руки.
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