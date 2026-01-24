Заметки превышали человеческий рост: какой была самая суровая зима в Украине

Зима / © unsplash.com

В истории Украины не раз случались периоды, когда морозы не отступали к весне, а привычная жизнь фактически останавливалась. Одной из таких стала зима 1929 года, которую исследователи до сих пор называют строжайшей в XX веке — не только для Украины, но и для значительной части Европы.

По архивным свидетельствам, особенно сложной ситуация была на западе страны. Во Львовской и Тернопольской областях многометровые снежные заносы парализовали транспортное сообщение. Участки железной дороги на маршрутах Львов — Тернополь и Тернополь — Лановцы оказались фактически заблокированными, из-за чего Львовская дирекция железных дорог была вынуждена полностью прекратить движение. Даже после частичного восстановления перевозок поезда прибывали с значительными задержками.

Снегопады начались еще осенью 1928 и продолжались до середины апреля 1929-го. В низменных районах высота снежного покрова доходила до 60 сантиметров, а в предгорьях Карпат сугробы превышали человеческий рост. Для расчистки путей железнодорожники использовали нетипичное решение — гусеничный танк, переоборудованный под снегоочистительную машину с двигателем мощностью около 1000 лошадиных сил. Его появление вызвало большой интерес среди жителей Львова.

Экстремальные морозы охватили и другие регионы страны. На Левобережье и в степной зоне массово вымерзали посевы. В Киеве температура воздуха дважды опускалась до -32,2°C, а в Крыму фиксировали невиданные для региона -25°C.

Впрочем, холодной зимой за последние пять столетий историки считают 1709 год. По данным Britannica, Европа тогда испытала настоящую климатическую катастрофу. Во Франции от холода и голода погибли более 600 тысяч человек, замерзали реки и морские побережья — от Темзы до Балтийского моря. В Копенгагене толщина льда достигала 70 сантиметров, в погребах лопались винные бочки, а птицы, по свидетельству современников, падали с неба, замерзнув прямо в полете.

С наступлением оттепели почва оставалась промерзшей, что привело к масштабным наводнениям в разных частях Европы.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему в Украину вернулись настоящие морозы, как глобальное потепление влечет за собой холод.