Замгенпрокурора, оскандалившегося своим отпуском в Испании, уволили с должности

Заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко официально уволили с должности. Накануне стало известно, что он ездил в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

О соответствующем решении сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко провел 10-дневный отпуск в Испании.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский прямо требовал от политиков и чиновников избегать роскошного отдыха за границей.

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