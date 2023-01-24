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Замгенпрокурора, оскандалившегося своим отпуском в Испании, уволили с должности

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
5801
Время на прочтение
1 мин
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Замгенпрокурора, оскандалившегося своим отпуском в Испании, уволили с должности

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко официально уволен с должности.

Заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко официально уволили с должности. Накануне стало известно, что он ездил в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

О соответствующем решении сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко провел 10-дневный отпуск в Испании.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский прямо требовал от политиков и чиновников избегать роскошного отдыха за границей.

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Дата публикации
Просмотры
5801
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