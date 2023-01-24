Замглавы Минобороны Шаповалов подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ. Глава Минобороны поддержал просьбу Шаповалова об его увольнении и обратился с соответствующим представлением в Кабмин.

Об этом сообщается на сайте Минобороны 24 января.

Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Чиновник попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украина считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований. И это философия, которую исповедует команда Минобороны", — говорится в сообщении.

В министерстве обороны поблагодарили Вячеслава Шаповалова за эффективную работу и напомнили, что на своей должности он смог добиться многих положительных изменений, провести демонополизацию услуги питания ВСУ и реализовать ряд реформ.

"Минобороны следует принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", — добавили в министерстве.

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. / Фото: Министерство обороны Украины

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ

Ранее в СМИ появилась информация о якобы завышенных ценах при закупке продуктов питания для военных. В Минобороны эти данные сразу же опровергли и заявили, что это "ложь и манипуляция". Минобороны добавило, что обратится в СБУ из-за материала о закупке продовольствия.

Министр обороны Алексей Резников комментируя это, сказал, что журналисты якобы манипулируют информацией, а в данных по закупкам произошла "техническая ошибка". Кроме того, он отметил, что информация о злоупотреблениях была опубликована накануне заседания в формате "Рамштайн".

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Резников просит безотлагательно провести заседание профильного комитета ВРУ и расследовать обнаруженные в СМИ данные.

После скандала с закупками Минобороны у Зеленского анонсировали аудит и расследование.

В НАБУ сообщили, что их детективы расследуют закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

Народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай заявил, что к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных привлекут СБУ.

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