Замглавы Нацполиции отреагировал на расследование о его связях с РФ

Заместитель главы Нацполиции Украины Дмитрий Тишлек утверждает, что СМИ "исказили факты" в журналистском расследовании о его возможных связях с Россией. Тишлек также просит ГБР инициировать проверку фактов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Тишлека, предоставленный пресс-службой полиции.

"Что касается информации обо мне и моей семье, которую вчера распространили в медиа. Кратко прокомментирую: факты из моей биографии, жизнь семьи были искривлены. Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами", — говорится в заявлении заместителя главы Нацполиции.

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"Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я инициирую расследование – соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований. Прошу проверить все данные, которые были озвучены в медиа и всесторонне их оценить", – добавил Тишлек.

Напомним, журналисты Bihus.Info провели расследование, в котором говорилось о том, что Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а жена Тишлека даже после полномасштабного вторжения РФ не избавилась от паспорта страны-агрессора.

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