"Заминировал" ТЦ, требовал вертолет и 1 млн долларов: в Запорожье задержали парня

Местоположение злоумышленника удалось зафиксировать.

В Запорожье задержали мужчину, который, угрожая взрывом торгового центра, требовал миллион долларов и вертолет. Нетрезвый мужчина "заминировал" ТЦ "Украина" и позвонил копам.

Об этом сообщили в МВД.

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За неосуществление взрыва он требовал один миллион долларов и вертолет. Правоохранители прибыли к торговому заведения и эвакуировали около 400 граждан, а также проверили помещения. Никакой взрывчатки не нашли.

Копы установили место проживания лжеминера, который, в ходе переговоров, был уже согласен только на 15 000 долларов. Полицейские задержали жителя Запорожья 2000 года рождения в квартире, где он проживает.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Харькове аноним сообщил о заминировании 14 медицинских учреждений города. В частности, он утверждал, что взрывчатка заложена в больницах и поликлиниках.

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