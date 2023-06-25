Заминирование ЗАЭС и "молодцы" на Таврическом направлении: главное из обращения Зеленского

По мнению Зеленского, внимание мира к существующей российской угрозе на Запорожской станции пока недостаточно.

Президент Владимир Зеленский вечером 25 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Переговоры с Байденом, Трюдо и Дудой

Сегодня, 25 июня, президент Зеленский провел серию международных разговоров – с главой Белого дома Джо Байденом, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Прежде всего, стороны обсудили боевые действия на передовой. Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную поддержку.

"Сейчас российские оккупанты понесут потери, которые нам и нужны. Каждая их потеря – это долгосрочное усиление свободы. Обсудили и дальнейшее укрепление украинских воинов, и я благодарю партнеров за понимание наших потребностей – дальнобойных потребностей. Особенно я благодарен президенту Байдену и Соединенным Штатам за надежность "Петриотов". Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочего", – рассказал глава государства.

Ситуация на ЗАЭС

По мнению Зеленского, внимание мира к существующей российской угрозе на Запорожской станции пока недостаточно.

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"Как была недостаточна и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательная попытка российских террористов попасть в дамбу другого водохранилища в Кривом Роге", – говорит глава государства.

Президент рассказал нашим западным партнерам информацию разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, "который для оккупантов, очевидно, утвержден".

"Должны и должны сделать — все вместе в мире — вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов", — подчеркнул он.

Мятеж Пригожина

По словам Зеленского, чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России.

"Одно из проявлений такой деградации – то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань. Мы обменялись в разговорах с лидерами оценками того, что происходит в России. Видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать", – сказал он.

Реализация Формулы мира

"Очень важные встречи состоялись сегодня в Копенгагене. Формат политических советников. Команда Офиса – Андрей Ермак, а также Андрей Сибига, а также Игорь Жовква, встретились с политическими советниками лидеров Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза. Приближаем реализацию мира, и для этого привлекаем широчайший круг партнеров", – говорит президент.

ЕС и НАТО

По словам президента, неизменным топ-приоритетом являются отношения с Евросоюзом. Зеленский заверил, что Украина делает все необходимое для обретения полноправного членства.

"Остается всего лишь 15 дней до начала саммита НАТО в Вильнюсе, и мы делаем все, чтобы саммит имел реальное содержание. Сильное содержание. Позитивные решения для Украины в Вильнюсе – это единственно возможные позитивные решения для нашей общей безопасности в Европе и в целом в Альянсе", – сказал глава государства.

Фронт

События на фронте Зеленский прокомментировал лаконично: "Таврическое направление – вы молодцы! Спасибо". Других деталей он не указал.

Информацию российских так называемых "военкоров" о якобы высадке десанта ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области президент не комментировал.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что должен сделать мир во избежание российского теракта на Запорожской АЭС.

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