Заминированное море – это даже не заминированное поле: Гуменюк о прорыве морской блокады РФ

Прорыв морской блокады 16 августа Гуменюк назвала "достаточно удачным экспериментом", хотя признала, что опасности были.

Несмотря один случай прорыва морской блокады от РФ, других изменений в Черном море нет – россияне продолжают угрожать любому гражданскому судну.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Критических изменений нет, они (оккупанты. – Ред.) продолжают вести себя как пираты, угрожая своим существованием в Черном море фактически любому гражданскому судну. Такая навигация является рискованной, но кто не рискует, тот не открывает навигацию в Черном море", – говорит представительница ОК "Юг".

Гуменюк пояснила, что Украина как морское государство не может постоянно оставаться в условиях блокады и имеет право использовать территориальное море и исключительно морскую экономическую зону.

Она отметила особую опасность от мин на море.

"Отработанный коридор, его координаты обозначены, составляющая безопасности, насколько это возможно, обеспечена.

Но надо понимать, что заминированное море – это даже не заминированное поле, потому что мины может сорвать, они могут дрейфовать и нести опасность даже тогда, когда вы тщательно проверили коридор. Но все же есть практика, достаточно удачный эксперимент. Будем надеяться, что будут и дальше суда решаться на такое, и судовладельцы будут принимать соответствующие решения", — подытожила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг".

Напомним, утром 16 августа стало известно, что судно "JOSEPH SCHULTE" вышло из порта Одессы и двигается по временному коридору. Это первый корабль, вышедший из порта Одессы после прекращения "зернового соглашения".

Судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года. На его борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Впоследствии стало известно, что судно успешно прибыло в Стамбул. Президент Владимир Зеленский рассказал, как удалось организовать прорыв блокады.