Заминированные поля и полній голод: стало известно, сколько людей выживают в Олешках

Оккупированные Олешки

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Во временно оккупированных Россией Олешках в Херсонской области сложилась критическая ситуация. Около двух тысяч местных жителей оказались в фактической блокаде — выйти из города пешком почти невозможно, поскольку российские оккупанты заменяли возможные маршруты эвакуации.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщила глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

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Попытки сбежать заканчиваются трагедией

По словам главы МВА, последние несколько дней захватчики полностью перекрыли возможность покинуть населенный пункт.

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«Последние фактически 3–4 дня выйти из города, даже пешком, фактически невозможно. А те, кто пытался это сделать, люди погибли», — рассказала Гасаненко.

Она добавила, что ранее отдельным группам гражданских — ориентировочно 10–12 людям — удавалось пешком преодолеть расстояние в 23–25 км из-за заминированных полей в направлении села Раденск, однако сейчас эти пути окончательно смертельно опасны.

Гуманитарная катастрофа

Община долгое время выживает в бесчеловечных условиях. По данным МВА, местные жители уже четыре года остаются без электроснабжения и газа, а после взрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года в городе нет и питьевой воды. Сейчас самым острым вопросом является катастрофическая нехватка продуктов питания.

Помощь от ВСУ

Несмотря на сверхсложную обстановку и плотные минные заграждения врага, украинским военным удалось осуществить сверхсложную операцию и доставить Олешкам около 4 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания для гражданского населения.

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Ранее издание BBC писало о том, что около шести тысяч гражданских жителей оказались в полной блокаде в оккупированных Олешках на Херсонщине. Из-за критической нехватки продуктов люди вынуждены варить сорняк. Тела погибших месяцами лежат под открытым небом из-за прямого запрета оккупационных властей на погребение.

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