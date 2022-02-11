Замкнул ночник: в Полтавской области во время пожара погибла женщина

Огонь уничтожил домашнее имущество.
В городе Кременчуг в квартире произошел пожар. Из огня вынесли женщину. Она умерла в "скорой".
Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.
Пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома по улице Оксаны Петрусенко. Из огня спасатели вынесли проживавшую там 86-летнюю женщину. Она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Для установления причины смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Огонь уничтожил домашнее имущество, закоптил стены и потолок. Предварительная причина пожара – короткое замыкание висевшего на стене ночника.
Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.
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