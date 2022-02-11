Замкнул ночник: в Полтавской области во время пожара погибла женщина

Замкнул ночник: в Полтавской области во время пожара погибла женщина

Огонь уничтожил домашнее имущество.

В городе Кременчуг в квартире произошел пожар. Из огня вынесли женщину. Она умерла в "скорой".

Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.

Также читайте Во Львове вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях бывшего винзавода

Пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома по улице Оксаны Петрусенко. Из огня спасатели вынесли проживавшую там 86-летнюю женщину. Она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Для установления причины смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Огонь уничтожил домашнее имущество, закоптил стены и потолок. Предварительная причина пожара – короткое замыкание висевшего на стене ночника.

Произошел пожар в одесской трехэтажке – хозяйка и ее сын в тяжелом состоянии | Новости Одессы

Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

Читайте также: