Starlink / © Unsplash

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Неделю назад в Украине без предупреждения ограничили работу системы Starshield, которая помогает перехватывать российские дроны. Несмотря на угрозу для гражданских на фоне усиления атак РФ, до сих пор неизвестно, кто принял это решение.

Об этом сообщил временный поверенный по делам посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник.

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По его словам, вокруг ограничений Starshield в Украине возник замкнутый круг: ни одна из ключевых заинтересованных сторон не смогла выяснить, кто ответственен за это решение.

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Дипломат предостерег, что чем дольше проблема остается без решения, тем выше риск того, что она постепенно выпадет из поля зрения должностных лиц, уполномоченных ее урегулировать.

«Мы в Украине не можем этого допустить. Скажу откровенно и прямо: украинцы и без того сталкиваются с достаточным количеством угроз для жизни вследствие продолжающейся российской агрессии. Мы не можем позволить себе воспринимать сбой в работе такой критически важной системы как Starshield, как еще один эпизод и просто двигаться дальше. Этот вопрос должен оставаться на повестке дня, пока он не будет полностью решен», — подчеркнул Денис Сеник.

Временный поверенный отметил, что эта технология позволила эффективно перехватывать российские дроны и спасла множество жизней, за что украинцы и будущие поколения будут всегда благодарны. В то же время, он отметил, что работу системы ограничили внезапно и без предупреждения более недели назад, и каждый день действия этих ограничений несет угрозу для гражданских.

По словам Сеника, внезапные ограничения без уведомления создали дополнительную опасность для гражданских, а каждый день их действия несет реальные риски для людей на местах. Он также напомнил об усилении российских воздушных атак и подчеркнул, что полноценную работу системы следует возобновить немедленно.

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«Россия продолжает расширять производство дронов и еженедельно запускает тысячи дронов против Украины. В то время, когда масштабы и интенсивность этих атак растут, любое нарушение функционирования системы, которая помогает защищать жизнь украинцев, является вопросом высокой срочности. Мы просто не можем позволить, чтобы эта проблема отошла на второй план», — подытожил Сеник.

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Напомним, внезапный сбой в работе системы Starshield компании SpaceX стал серьезным испытанием. для украинских сил беспилотных систем. В то же время, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за решение ограничить работу Starshield.

Также украинские защитники 12 ноября снова фиксировали ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно захваченных территориях Украины.

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