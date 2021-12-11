Замминистра МВД извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпоста в ООС

Замминистра МВД извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпоста в ООС

Гогилашвили отметил, что готовит рапорт на имя Монастырского.

Временно отстраненный от должности заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосту при въезде в Донецкую область.

Об этом Гогилашвили написал в Facebook.

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"Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт по имени министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", — отметил он.

Фото: facebook.com/Александр Гогилашвили

Напомним, 11 декабря Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя брань.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства по отношению к своему заместителю.

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