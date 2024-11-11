Заместитель министра Винницкий предлагает повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены

Гранты приведут к таким не очень популярным мерам, как удорожание обучения в высших учебных заведениях, ведь качественный процесс должен быть дорогим.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Я не представляю себе, как преподаватель и как человек, немножко разбирающийся в финансовой части университетского менеджмента, не понимаю, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 тыс. грн. А у нас есть заведения высшего образования, которые такое предлагают ", – сказал он.

Винницкий отметил, что такая стоимость может свидетельствовать только о "покупке диплома".

Стоимость обучения в Европе и в Украине: заместитель министра образования и науки сравнил цены

"Имеем на сегодняшний день реальную статистику по Европе, сколько стоит высшее образование в каких странах. Даже в беднейших странах Европы (это Румыния и Болгария) менее чем за 3000 евро не бывает подготовки. 3000 евро — это меньше. А когда мы говорим о Германии, это 6000-8000 евро в год для того, чтобы подготовить одного студента.

Сегодня у нас средняя цена – 1000 евро. Фактически выходит 46 000-47 000 гривен. Это значит, что у нас преподаватели мало зарабатывают. Это значит, что у нас образование низкого качества, потому что, по-видимому, преподаватели не особенно заинтересованы. Нам нужно поднимать среднюю стоимость подготовки одного специалиста. Мы можем это сказать, опять же, очень социалистическим способом. Давайте государство напечатает деньги и…» – говорит Винницкий.

"Государство не имеет больше денег": что предлагают в МОН

По его словам, у Украины нет больше денег, чтобы вкладывать в образование. Соответственно необходимо создавать систему софинансирования, привлекая частный сектор.

"Государство не имеет больше денег, чтобы туда вкладывать. Соответственно, нам нужно создавать систему софинансирования. Частично уйдет от государства, частично от частного сектора. И таким образом образование станет дороже – образование станет более качественным", – отметил Винницкий.

Замминистра образования и науки предложил повысить среднюю стоимость подготовки одного студента в Украине.

"Это может звучать несколько странно, и это долговременный процесс, мы должны поднимать среднюю стоимость подготовки одного студента. Это мнение не очень популярно, но это еще одна из вещей, которая стоит за грантами. Здесь не только о справедливости — здесь действительно и о качестве ", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что с 2025-2026 учебного года в Украине введут базовую общевойсковую подготовку. в заведениях высшего образования.

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