Замок "Паланок" в Мукачево подсветили цветами флага Украины: фото

Памятник архитектуры в Мукачево подсветили по случаю Дня государственного флага.

В г. Мукачево Закарпатской области замок "Паланок" подсветили цветами государственного флага Украины.

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Об этом сообщил мэр Мукачево Андрей Балога.

Известно, что памятник архитектуры в Мукачево подсветили по случаю Дня государственного флага. Замок засиял сине-желтыми цветами в ночь на 24 августа.

"С Днем Государственного Флага Украины", — подписал фото мэр Мукачево.

Фото: Андрей Балога

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезуба и рекорд по выполнению "Червоной руты".

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