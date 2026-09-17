Реклама

Впервые о бюджетном разрыве в $27 млрд сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами в конце августа. Украинский президент объяснял, что в начале года Минобороны использовало часть денег, предусмотренных на второе полугодие. Сейчас дополнительно требуется почти $20 млрд на зарплаты военным, семьям погибших и на другие направления. Еще около $8-10 млрд — для должного начала 2027 года, чтобы заранее направить средства на обеспечение армии оружием и всем необходимым.

По словам премьера Сергея Корецкого, ситуация с государственными финансами близка к критической. Кроме дефицита бюджета Минобороны, только за две недели из-за непрекращающихся российских атак на украинский бизнес бюджет может недосчитаться около 70 млрд грн налоговых поступлений. Некоторые народные депутаты заявляли, что из-за острого дефицита средств сейчас финансируются только важнейшие статьи госбюджета, а тех денег, которые есть, может даже не хватить на два месяца зарплат военным.

Реклама

На фоне острого бюджетного кризиса Верховная Рада наконец-то проголосовала семь критически необходимых проектов (всего речь о 42 правительственных решениях и 27 законопроектах) для продления международной финансовой помощи — $29,5 млрд по разным программам ЕС, МВФ, Всемирного банка и других. Параллельно Киев призывает европейских партнеров возобновить обсуждение возможности использования российских замороженных активов для нужд Сил обороны Украины, львиная доля которых — 194 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Реклама

В прошлом году из-за сопротивления Бельгии и нескольких стран-членов ЕС провалил соответствующее решение. Не в последнюю очередь из-за позиции администрации Трампа. Но не все потеряно. Есть ли шанс договориться? Читайте в материале ТСН.ua.

Список реформ: Украине и ЕС следует торопиться

В августе Украина обратилась к союзникам с просьбой помочь закрыть бюджетный разрыв Минобороны в $27 млрд. Впоследствии глава ведомства Евгений Хмара во время встречи с журналистами заявил, что представит партнерам четкий план ведения войны, чтобы получить дополнительное финансирование — вторую часть кредита ЕС на 45 млрд евро, который Украина должна получить только в следующем году.

По информации The New York Times, запрос Киева на дополнительное финансирование удивил и обеспокоил многих европейских чиновников, не ожидавших столь большого дефицита бюджета. В частном порядке, как пишет издание, партнеры подвергали сомнению эффективность расходования средств. Позже Брюссель согласился отступить от правила «покупай европейское» и направить $3,2 млрд по кредиту Евросоюза в 90 млрд евро на закупку американских «петриотов» на фоне острого дефицита ракет-перехватчиков в Сил обороны.

Однако более широкий запрос Киева ЕС еще рассматривает, направив письмо с перечнем законов, которые Украина должна принять для получения финансирования по разным программам Евросоюза в этом году, о чем говорил Корецкий. Семь из необходимых законопроектов Верховная Рада приняла в среду, 16 сентября, в том числе скандальный документ о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро (7650 грн). Однако около двадцати законопроектов еще ждут голосования.

Реклама

Так что народным депутатам следует спешить, чтобы Украина успела получить необходимое международное финансирование для покрытия дефицита Министерства обороны. К тому же есть еще один фактор, который работает не в пользу Украины, и который нужно учитывать. Это выборы в ключевых для нас европейских странах, которые уже влияют на дискурс по дальнейшей поддержке Киева со стороны ЕС.

Во-первых, в начале сентября на местных выборах в немецкой Саксонии-Ангальт победила пророссийская «Альтернатива для Германии» (AfD), имеющая первый рейтинг по стране. Сопредседатель AfD Алиса Вайдель уже заявила, что помощь Украине нужно сократить, а социальные выплаты украинцам в ФРГ пересмотреть. До очередных выборов в Германии еще далеко, однако о возможной отставке канцлера Фридриха Мерца говорят все чаще.

Во-вторых, уже весной следующего года во Франции пройдут президентские выборы. Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидатка в президенты Франции, имеющая первый рейтинг по стране, тоже выступает против финансовой помощи Украине, призывая созвать международную мирную конференцию.

«Или НАТО вступит в эту войну, и это будет Третья мировая война, или мы станем свидетелями столетней войны», — заявила Марин Ле Пен.

Реклама

В-третьих, в Польше, где парламентские выборы должны состояться осенью 2027 года, две ультраправые и пророссийские партии Конфедерация и Конфедерация короны польской имеют почти 23% поддержки. Они тоже выступают за остановку помощи Украине, потому что, по их мнению, именно это вовлекает Польшу в войну с Россией.

Российские замороженные активы: ЕС имеет альтернативный путь

На фоне большого разрыва украинского бюджета, а также неблагоприятной экономической ситуации в странах-членах ЕС, подогреваемой мировым энергетическим кризисом из-за проигранной США войны против Ирана, Киев призывает европейских партнеров возобновить дебаты по использованию российских смороженных активов. Инициативу поддержали Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. По словам Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, это должно быть использование замороженных активов Центробанка РФ.

В прошлом году, в разгар соответствующих дебатов внутри ЕС, ТСН.ua писал, что в первые дни с начала российского полномасштабного вторжения Запад заморозил активы Центробанка РФ почти на 300 млрд евро. Львиная доля этих денег — 194 млрд евро — хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. В 2025 году Евросоюз обсуждал предоставление Украине «репарационного займа» на 140 млрд евро. Обеспечить ее предлагалось обездвиженными активами ЦБ РФ. Однако решение заблокировала Бельгия вместе с рядом других стран. Евросоюз утвердил для Украины 90 млрд евро кредит на 2026-2027 годы под гарантии бюджета ЕС, который Киев должен вернуть только после выплаты Россией репараций.

Недавно министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что вопрос использования российских замороженных активов «обсуждению не подлежит — дверь закрыта». В Европарламенте же считают, что одна страна не может держать всех остальных в заложниках, ведь другого решения, кроме как использовать замороженные активы российского Центробанка для продолжения поддержки Украины на фоне сокращения бюджетных доходов стран-членов ЕС, нет. Уже 122 депутата Европарламента подписались под письмом в Еврокомиссию, Европейский совет и лидеры ЕС по возобновлению переговоров об использовании обездвиженных активов ЦБ РФ для финансирования Украины и ее обороны.

По информации Financial Times, у ЕС есть альтернативный путь — переместить замороженные активы ЦБ РФ из бельгийского Euroclear в отдельную структуру ЕС. Это может снять риски непосредственно для Бельгии, которая опасается будущих судебных исков со стороны России. К тому же, в прошлом году администрация Трампа оказывала давление на отдельные европейские правительства по отношению к российским замороженным активам. США просили их не трогать, потому что надеялись заключить с Путиным соглашение за счет уступок со стороны Украины. Однако, как видим, даже условие «сохранения» активов ЦБ РФ обездвиженными не является достаточным условием для Кремля прекратить огонь по крайней мере на время.

Дата публикации 11:38, 17.09.26 Количество просмотров 45 Масштабные разрушения в городах! Одесса и Киев в эти минуты: руины и воронки!

Новости партнеров

Новости партнеров