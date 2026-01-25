Заморозить Украину России помог Советский Союз - ВВС

Пункт Несокрушимости / © Associated Press

Реклама

Украина этой зимой оказалась в одной из самых сложных гуманитарных ситуаций за последние годы из-за сильных морозов и системных ударов России по энергетической и тепловой инфраструктуре, в результате чего около миллиона человек остались без отопления.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в январе температура в Украине опускалась ниже минус 15 градусов, тогда как российские войска усилили атаки на объекты энергетики и теплоснабжения. Больше всего от таких ударов страдает Киев, который остается главной целью российских обстрелов.

Реклама

После очередного ночного удара России в ночь на 24 января без отопления остались почти 6 тысяч многоквартирных домов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Это уже третья атака на систему теплоснабжения Киева за чуть более чем две недели: аналогичные удары 9 и 20 января также привели к тому, что сотни тысяч жителей вынуждены были жить в холодных квартирах.

Жительница Киева Рита в комментарии BBC описала жизнь в столице как постоянную неопределенность. По ее словам, «жизнь в Киеве сейчас — это своеобразная лотерея». «Если есть отопление и газ — нет электричества и воды. Если есть электричество и вода — нет отопления. Возвращаясь домой, каждый день думаешь, сможешь ли принять душ или выпить горячего чая, или не будет ни того, ни другого. И все это — на фоне ракет и дронов», — сказала она. По ее словам, ночью приходится спать в шапке и нескольких слоях одежды.

Ситуацию значительно усложняет то, что большинство украинских городов до сих пор зависят от централизованного отопления. В таких домах тепло производится на крупных котельных или теплоэлектроцентралях и подается в квартиры по сетям. В случае удара по такому объекту без тепла одновременно остаются десятки или сотни тысяч людей.

В компании «Киевтеплоэнерго», которая является монополистом по поставкам тепла и горячей воды в столице, сообщили BBC, что «абсолютное большинство» домов в Киеве зависят именно от централизованного теплоснабжения. Точное количество компания не раскрывает из соображений безопасности.

Реклама

Подобная ситуация и в прифронтовых городах. Так, в Запорожье, где проживает около 750 тысяч человек, почти три четверти жителей пользуются централизованным отоплением, сообщил глава местной ассоциации совладельцев многоквартирных домов Максим Рогальский.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отметил, что до начала полномасштабного вторжения России в 2022 году около 11 миллионов украинских домохозяйств пользовались централизованным отоплением, тогда как автономное отопление имели около 7 миллионов. По его словам, Украина унаследовала эту систему еще с советских времен и за десятилетия независимости она существенно не изменилась.

Корольчук напомнил, что советские города массово застраивались типовыми многоэтажками — так называемыми «панельками» и «хрущевками», для которых тепло производили большие теплоэлектроцентрали. «Украина унаследовала советскую систему отопления, и она до сих пор остается преимущественно централизованной. Эти объекты не проектировались с учетом ракетных или дроновых ударов, поэтому во время войны их уязвимость стала очевидной», — сказал он.

По словам эксперта, массированные удары именно по системам теплоснабжения являются относительно новой тактикой России. «В предыдущие зимы таких атак практически не было. Они случались эпизодически и не имели целью прямое уничтожение тепловых станций», — отметил Корольчук, добавив, что нынешние удары могут быть формой давления на фоне переговорных процессов по завершению войны.

Реклама

В то же время уязвимость крупных централизованных объектов заставляет украинскую власть пересматривать подходы к теплоснабжению. Правительство осознает риски и планирует постепенно уменьшать зависимость от централизованной системы, в частности путем введения обязательных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Однако, как отмечается, отказ от десятилетий советского градостроительства будет сложным и длительным процессом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказывал о том, что полностью обесточить Киев сейчас сложно, но «возможно все».