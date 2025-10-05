Заморозить Украину: россияне поразили объекты газоснабжения перед отопительным сезоном

Атака вражеских "Шахедов" / © ТСН

Реклама

Во время ночной атаки 5 октября российская террористическая армия поразила объекты газовой инфраструктуры в Украине, чтобы лишить украинцев тепла в зимний период.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«Атакованы гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона. К сожалению, есть попадания и разрушения», — написал он в соцсети.

Реклама

Сергей Корецкий не уточнил, в каких именно регионах Украины повреждены объекты газовой инфраструктуры, добавив, что газовики и спасатели «ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений».

Глава «Нафтогаза» отметил, что атакованные российскими ракетами и дронами объекты не имеют никакого военного значения.

«Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно — лишить украинцев газа, тепла и света», — отметил он.

Напомним, в ночь на 5 октября российские войска нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, повредив оборудование и вызвав обесточивание в нескольких регионах.

Реклама

В Минэнерго и «Укрэнерго» опровергли информацию о якобы введенных отключениях света в регионах Украины.