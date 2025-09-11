Заморозка пенсионных выплат: кто может остаться без денег и как этого избежать

Выплаты некоторым пенсионерам могут заблокировать

Некоторые украинские пенсионеры могут оказаться под угрозой потери пенсионных выплат . Причиной этого может стать блокировка банковской карты, что предусмотрено нормами действующего законодательства.

В частности, в статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» говорится , что выплата пенсии может быть прекращена по решению органов Пенсионного фонда Украины, если выявлены признаки нарушения одного из трех условий.

В каких случаях могут заморозить банковский счет пенсионера

Заблокировать пенсионную банковскую карту могут в трех случаях:

Отсутствие движения денежных средств. Выплаты могут быть приостановлены, если в течение шести месяцев подряд по пенсионной карте не было никаких операций (снятие наличных, переводов, оплаты товаров или услуг онлайн или в терминалах магазинов).

Непрохождение идентификации. Еще одним основанием для приостановки выплат является непрохождение обязательной ежегодной идентификации. Эта процедура важна для подтверждения того, что пенсию получает именно то лицо, которому она была назначена, чтобы предотвратить незаконное использование государственных средств.

получение пенсии от РФ. Пенсионные карточки также заблокируют пенсионерам, которые проживают на временно оккупированных территориях и не подали заявление в ПФУ о том, что не получают пенсию от Российской Федерации.

Как возобновить выплату пенсии

В случае приостановки пенсионных выплат по одной из этих причин, их можно восстановить. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд, подтвердить свое лицо и подать заявление.

«Восстановление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления выплаты», — отмечается в части 2 статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сделать это можно несколькими удобными способами:

Личное обращение: прийти в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Онлайн: воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда.

Видеосвязь: подать заявку на вебпортале ПФУ для прохождения идентификации в режиме видеоконференции через популярные мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Google Meet или Zoom.

Через заграничные учреждения: находящиеся за рубежом пенсионеры могут обратиться в дипломатическое представительство Украины. После получения документа, удостоверяющего, что лицо живое, его нужно отправить вместе с заявлением в ПФУ по почте.

Напомним, украинцы продолжают получать пенсии и другие соцвыплаты. Некоторые граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного количества лет страхового стажа, могут оформить социальную пенсию. Уже в 2026 году размер таких выплат может увеличиться.