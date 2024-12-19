Заморозка войны, газ и снижение мобилизационного возраста: главное из выступления Зеленского

Президент заявил, что Украина не может пойти на прекращение войны, пока у нее не будет гарантий безопасности, а также укомплектованных бригад.

В четверг, 19 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию на заседании Европейского Совета, в ходе которой обсудил вопросы мирных переговоров, гарантий безопасности для Украины, состояние Вооруженных сил, а также рассказал, будет ли страна продолжать транспортировать российский газ.

Главные тезисы выступления Зеленского – в материале ТСН.

Украина не может пойти на заморозку войны

Зелененький заявил, что в отличие от России Украина стремится к миру, но не может пойти на замораживание конфликта без конкретных гарантий безопасности.

"Мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о cease-fire (прекращении огня – ред.) в любом конфликте люди знают, что будет после, чем все закончится, а в противном случае вы просто замораживаете конфликт. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, сильная позиция", – подчеркнул Зеленский.

Что означает "сильная позиция" Украины

Как объясняет Зеленский, сильная позиция для Украины – стабильный фронт. Благодаря чему россияне не смогут продвигаться.

"Это говорит о том, что Россия не имеет способной армии, которая продвигается вперед. То есть армия стала слабее. Это является сильной позицией для Украины." – подытожил президент.

Какие события могут приблизить завершение войны

Зеленский назвал те события, которые заставят Россию признать необходимость мира. Главные тезисы:

геополитическая ясность для Украины и Европы – приглашение Украины присоединиться к НАТО

четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС;

усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад.

увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала;

сохранение и усиление санкций против России вплоть до достижения полноценного, продолжительного мира;

активнее использование замороженных российских активов для поддержания мирных усилий;

социальная устойчивость – помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни.

Что станет настоящими гарантиями безопасности для Украины

Настоящей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО. Однако на этом пути государство стремится иметь и другие гарантии безопасности – и ЕС, и США.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал, что Украине не будет достаточно гарантий безопасности только со стороны Европы.

"Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. И это невозможно будет обсуждать только с европейскими лидерами. Потому что для нас настоящие гарантии, в любом случае – сегодняшние или будущие – это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", – высказался Зеленский.

Он также сказал, что для Украины очень важно поднимать эти вопросы – вопросы контингента, оружия, ПВО, дальнобойности.

Продвижение в вопросе дополнительных систем ПВО для Украины

По информации Президента, у Украины есть продвижение в вопросе усиления ПВО. Подтверждена передача нескольких систем.

"Подтверждено несколько систем, мы будем их получать. Есть и канадская помощь, есть и немецкая помощь. Будет поступать. Есть все системы у нас? Недостаточно? Да, это факт", – признал украинский лидер.

Снижение мобилизационного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования западных партнеров по снижению мобилизационного возраста, отметив, что у Украины достаточно сформированных бригад, которым не хватает оружия и укомплектования.

"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница, 20 лет этому лицу или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические способности военного, а мы обращаем внимание на то, что у нас есть "голые" бригады, которые не укомплектованы оружием. Мне кажется, что это не очень справедливо",

Зеленский отметил, что Украина год назад договаривалась с Соединенными Штатами и Европой по поводу тренировки 12 бригад за рубежом. Тем не менее, на сегодняшний день только 2 бригады проходят тренировки – во Франции и Германии.

Зеленский прокомментировал заявление Путина о "технологической дуэли "Орешником""

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Путина отморозком после того, как он предложил Украине "технологическую дуэль".

"Видите, с кем мы имеем дело. Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня уже есть видео, можете посмотреть. Путин предложил "технологическую дуэль". Путин говорит: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником" – этой новой ракетой, – а они пусть поставят противовоздушную оборону. И посмотрим, что будет. И вы думаете, что это адекватный человек? Просто отморозки..." – сказал украинский президент.

Об отношениях Виктора Орбана с Путиным

Зеленский заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата на проведение переговоров с Путиным, а его отношения с президентом государства-агрессорки "слишком теплые".

“У премьер-министра Венгрии, несмотря на все уважение к венграм и Венгрии, нет ни одного мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место. Для нас очень важно сохранить Украину, нашу независимость, суверенитет, сохранить Европу. Украина сегодня защищает Европу ценой жизней украинцев. Безусловно, нам необходима поддержка. Но то, о чем вы говорите, сродни политическому пиару”, – сказал украинский лидер.

Будет ли Украина продолжать транзит российского газа

Украина не будет продолжать транзит российского газа. В частности, потому, что это предоставит дополнительные миллиарды для России, заявил Президент.

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"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови", — заявил глава государства.

Он также обратил внимание, что Украина гораздо больше теряет из-за российской агрессии, в частности из-за захвата Россией атомной станции.