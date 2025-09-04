Заморозка войны по линии фронта: Подоляк рассказал, возможен ли такой сценарий для Украины

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк / © Getty Images

В Украине рассматривается возможность замораживания конфликта по текущей линии фронта как одного из возможных сценариев завершения войны. Но окончательно решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Новости.LIVE».

По словам советника, продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами. Подоляк подчеркнул, что Запад должен инвестировать в справедливое завершение войны, чтобы Россия не получила никаких выгод.

Что означает «заморозка войны» для Украины

Михаил Подоляк подчеркнул, что сценарий «заморозки» войны является одним из обсуждаемых вариантов, однако он не является окончательным. Советник ОПУ считает, что для завершения войны на справедливых условиях необходимо, чтобы Запад сделал несколько ключевых шагов.

Речь идет о прекращении любых «заигрываний» с Россией, введении экономических санкций, которые лишат ее средств на ведение войны, а также масштабных ударов по российской территории.

Он добавил, что война может закончиться в любой момент, если будут исполнены эти три условия. При этом он отметил, что принятие решения о финальном сценарии остается за президентом Зеленским.

«Один из возможных сценариев — заморозка по линии фронта, и президент об этом говорит, но я думаю, что решение о финале, о финальном сценарии будет принимать президент», — говорится в публикации.

Также Подоляк заметил, что Украина ведет неплохой переговорный процесс с американскими коллегами. Он выразил надежду, что последние события, в частности, в Пекине, заставят США еще более реалистично смотреть на происходящее в мире. Это, по его мнению, подтолкнет их к инвестированию в Украину, чтобы обеспечить справедливый финал войны, который не позволит России получить «никаких дивидендов».

Напомним, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что прекращение боевых действий принесет новую угрозу для Украины . После прекращения боевых действий на фронте для Украины будет критически важно сохранить уровень финансовой поддержки со стороны союзников и партнеров, потому что на Западе будет большой соблазн уменьшить финансирование.