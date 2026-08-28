Заморозка выплат "800 Плюс" и новые проверки: что изменится для украинских беженцев в Польше

Польша / © Associated Press

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Правительство Польши до 2028 года не планирует индексировать сумму социальной помощи на детей по программе «800 Плюс», которая, в частности, предоставляется и беженцам из Украины. Критерии для выплат также не планируют изменять.

Об этом в эфире польского Radio Zet сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Себастьян Гаевский. Одним из главных аргументов действующей власти является то, что текущая сумма в 800 злотых (свыше 9,5 тыс. грн) выплачивается с января 2024 года до того.

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Кто из украинцев имеет право на выплаты

Программа «800 Плюс» предусматривает ежемесячную выплату средств на каждого ребенка в семье, что соответствует определенным критериям:

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имеет менее 18 лет;

учится в польской школе;

находится в Польше легально (имеет статус PESEL UKR);

хотя бы один из ее родителей официально трудоустроен.

По состоянию на начало 2026 года в Польше помощь по программе получали около 268,5 тысячи украинских детей. Однако из-за новых правил проверки занятости и подачи повторных заявлений от Учреждения социального страхования (ZUS) это количество динамично изменилось.

Почему выплаты не будут повышать

В отличие от пенсионных выплат система «детской» помощи в Польше не имеет механизма автоматического пересчета, пояснил Гаевский. «В законе о государственной помощи в воспитании детей нет механизма индексации, подобного тому, что есть в законе о пенсиях», — отметил замминистра.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент текущая сумма должна, но в будущем к этому вопросу придется вернуться.

«Мы отдаем себе отчет в том, что покупательная способность денег падает, и наверняка придет такой момент — так же, как он наступил в 2024 году, когда мы приняли это решение, — чтобы задуматься, с тех пор как и на сколько повысить выплату. Однако пока подобные работы не идут. Этого не произойдет ни в этом, ни в 2027 году», — заверил Гаевский.

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Введут ли ограничения по уровню доходов

Несмотря на то, что в польском обществе горячо обсуждают идею отмены выплат для самых богатых семей и введения порога доходов, в Министерстве семьи, труда и социальной политики против этого.

«В государстве, где мы очень низкая рождаемость и очень хотим поддерживать отцовство, я считаю, что каждому из родителей, которые берут на себя труд рождения и воспитания ребенка, принадлежит помощь государства. Независимо от того, является ли он состоятельным, средне состоятельным или менее состоятельным», — объясняет Себастьян Гаевский.

Кроме того, он обратил внимание на финансово-бюрократический аспект администрирования помощи, отметив, что обслуживанием 800 Плюс для всей Польши сейчас занимается лишь несколько десятков человек.

Это возможно потому, что у нас нет порога доходов, никаких обследований условий проживания или других критериев. Это делает выплату очень дешевой в обслуживании. Если бы мы решили ввести механизм порога доходов, какие-то дополнительные критерии или проверки, то расходы были бы значительно больше», — отметил вице-министр.

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Напомним, в Польше переписали правила оформления документов для украинцев. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

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