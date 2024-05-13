Заморозки будут продолжаться: прогноз погоды на вторник, 14 мая

Сегодня в Украине ожидается прохладная погода. Холоднее всего будет на юге, там максимальная температура воздуха достигнет днем +10+14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего будет на западе Украины, +15+22 градуса. На востоке тоже достаточно тепло, +13+17 градусов. В центральных областях ожидается +12+15 градусов.

На севере Украины в течение дня предполагается +11+14 градусов. В ближайшую ночь в Украине всего +3+7 градусов, на севере, западе и в центре еще местами возможны заморозки.

В большинстве областей Украины осадков не предполагается. Однако завтра в южной части пройдут дожди из-за наличия небольшого циклона.

На Херсонщине и Приазовье во вторник даже возможны ливни.

В Киеве 14 мая осадков не ожидается. Ночью +3+5, днем около +12 градусов.

Потеплеет в Украине во второй половине недели.

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