- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Заморозки до -3°C и пожарная угроза: где ждать погодных ловушек в Украине
В ночь на 3 октября на западе и севере Украины заморозки до -3°C, а в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях высокая пожарная опасность до 4 октября.
В ночь на 3 октября в большинстве западных и северных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°C (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0…-3°C (II уровень опасности, оранжевый).
Со 2 по 4 октября в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее ТСН.ua рассказал, какой будет погода в Украине в пятницу, 3 октября: где станет теплее и закончатся дожди.