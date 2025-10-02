ТСН в социальных сетях

Украина
263
1 мин

Заморозки до -3°C и пожарная угроза: где ждать погодных ловушек в Украине

В ночь на 3 октября на западе и севере Украины заморозки до -3°C, а в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях высокая пожарная опасность до 4 октября.

Кирилл Шостак
Заморозки

В ночь на 3 октября в большинстве западных и северных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°C (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0…-3°C (II уровень опасности, оранжевый).

Со 2 по 4 октября в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее ТСН.ua рассказал, какой будет погода в Украине в пятницу, 3 октября: где станет теплее и закончатся дожди.

263
