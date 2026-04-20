Заморозки до -5°: где в Украине резко похолодает в ближайшие дни

Заморозки в Украине / © Associated Press

Весна решила испытать Украину на прочность: синоптики предупреждают о существенном понижении температуры ночью 21 и 22 апреля.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Telegram.

В Украину идут заморозки — дата резкого похолодания

Так, ночью 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Ночью 22 апреля в большинстве областей в воздухе заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый); в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

«Заморозки такой силы могут повредить цвет и завязь плодовых деревьев. Если у вас уже цветут абрикосы, персики или вишни — они под угрозой. Берегите себя и свои сады», — отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптик Наталья Голеня ошарашила прогнозом — она сообщила о том, что на Украину надвигаются снег и мороз.