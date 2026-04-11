Заморозки до -5 и удар циклона из Польши: синоптики предупредили, где "разгуляется" стихия на Пасху

Какой будет погода на Пасху в Украине / © pexels.com

В этом году на Пасху в Украине будет капризная погода — в большинстве областей пройдут дожди, а ночью ударят сильные заморозки. Несмотря на дневное потепление, синоптики предупреждают о ночном снижении температуры до -5 градусов, что может повредить плодовым деревьям.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в большинстве областей Украины дождливую погоду на Пасху. Осадков не предвидится только в Николаевской, Херсонской, Запорожской и в части Днепропетровской и Донецкой областях.

По словам синоптика, в воскресенье, 12 апреля в Украине ожидается от +8 до +12 градусов тепла, а на востоке — до +14 градусов выше нуля. В то же время она рассказала, что потепление в стране следует ожидать с понедельника.

Между тем руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует холодную погодуна Пасху. По прогнозу синоптика, 12 апреля, погоду в Украине будет определять северный антициклон «Quirin», который обусловит больше прояснений, а порывы ветра утихнут. Однако из-за безоблачной ночи риск заморозков от 0 до -3 градусов все еще будет сохраняться.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 12 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в северных областях местами будет туман.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. Днем ожидается от +5 до +10 градусов тепла, на юге и востоке страны до ожидается до +14 градусов выше нуля.

Погода в Украине 12 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о заморозках

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях по Украине. Ночью 12 и 13 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. Из-за этого в большинстве областей объявлен первый уровень опасности, желтый.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, 12 апреля и в Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов тепла. В этих областях объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Предупреждение о заморозках в Украине 12-13 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В воскресенье, 12 апреля, на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, который ночью будет идти лишь местами. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Ночью и утром в отдельных районах области возможен туман.

Днем температура воздуха по области будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, в Киеве — от +7 до +9.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью 12 и 13 апреля ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов нуля (второй уровень опасности, оранжевый). Такие температуры могут повредить раннецветущим плодовым деревьям.

Предупреждение о заморозках на Киевщине 12-13 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В воскресенье в Одесской области ожидается переменная облачность. В течение суток синоптики прогнозируют осадки — если ночью дождь будет лишь местами, то днем он станет повсеместным, а в отдельных районах области — умеренным. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться:

ночью от +1 до +6 градусов тепла;

днем воздух прогреется до +13 градусов выше нуля.

В Одессе утром и днем пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днем — от +9 до +11 градусов выше нуля.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях (первый уровень опасности): ночью и утром 12 апреля на поверхности почвы по всей области ожидаются заморозки до -2 градусов.

Жителей Одесской области предупреждают о заморозках до -2 градусов мороза / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 12 апреля погоду будет определять циклон с центром над севером Польши. По словам синоптиков, в области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом.

Также ночью и утром ожидается слабый туман, на дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с.

В то же время жителей Львовщины предупреждают о сильном заморозке: ночью по области ожидается до -5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +13 градусов тепла.

Во Львове ночью 12 апреля также ожидается сильный заморозок до -3 градусов мороза, температура днем будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 12 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, однако днем в городе Днепр и местами по области ожидаются небольшие дожди.

Температура по области будет составлять:

ночью от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ожидаются заморозки до -3 градусов;

днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов выше нуля.

В городе Днепр температура воздуха будет колебаться:

ночью от +1 до +2 градусов выше нуля, однако на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля;

днем от +9 до +11 градусов тепла.

Погода в Харькове

В воскресенье, 12 апреля, на Харьковщине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Если ночью существенных осадков не предвидится, то днем по территории области и в самом Харькове пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов. В Харькове ночью ожидается от +1 до +3 градусов тепла, тогда как днем воздух прогреется до +11 градусов.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня опасности — ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы. В области температура на почве опустится до -3 градусов мороза, а в городе Харькове составит до -2 градусов ниже нуля.

На Харьковщине синоптики прогнозируют заморозки 12 апреля до -3 градусов мороза / © Укргидрометцентр

