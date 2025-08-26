Заморозки и даже снег: какие регионы в сентябре накроет значительное похолодание

Заморозки. / © pixabay.com

На юге, в центре и юго-восточных областях Украины в сентябре будет преобладать летняя погода. Впрочем, на западе страны будет гораздо прохладнее. Впрочем, в целом первый месяц осени будет менее теплым, чем в прошлом.

Об этом рассказала заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "Погода в УНИАН".

По ее словам, в сентябре в Украине температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков будет в пределах нормы. Однако в целом этот месяц будет "типичным, характерным для этого периода"

"В общем, если сравнивать с прошлым или позапрошлым годом, то этот сентябрь, очень вероятно, будет более прохладный. Температура воздуха может быть очень неоднородной на территории Украины. На западе очень вероятна типичная осенняя погода этого месяца. На юге большинство этого периода, вероятно, будет еще летним", - рассказала Балабух.

В южных, юго-восточных и центральных областях сохраняется преимущественно летняя погода. Впрочем, в западных областях "уже будет господствовать осенняя погода и температура воздуха будет характерна для этого периода".

"Местами даже могут быть заморозки, а на высокогорье Карпат – даже снег. То есть это типичная погода для сентября в этом регионе", – рассказала эксперт.

По ее словам, далее температура будет постепенно снижаться и "до конца месяца осень воцарится на всей территории Украины".

Напомним, 24 августа в Украине выпал первый снег. Заснежило урочище Заросляк возле Говерлы. Температура воздуха опустилась до +2°С. Заметим, что западные регионы накрыли значительное похолодание.

Снег в последний месяц лета для Карпат – удивительность, говорят спасатели. За последние 10 лет такого не припоминают. Однако и не аномалия — погода в горах всегда капризна.