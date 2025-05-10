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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
681
Время на прочтение
1 мин

Заморозки и мокрый снег: где в Украине испортится погода 11 мая

В воскресенье синоптики прогнозируют похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода в Украине кардинально ухудшится

Погода в Украине кардинально ухудшится / © Associated Press

В воскресенье, 11 мая, ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем в Украине умеренные, в юго-восточной части местами небольшие дожди.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°. На юге и востоке страны 13-18 °.

На высокогорье Карпат умеренный, ночью местами сильный мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла.

В Киеве в понедельник дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени преобладает прохладная и дождливая погода.

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Дата публикации
Количество просмотров
681
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