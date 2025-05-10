- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 681
- Время на прочтение
- 1 мин
Заморозки и мокрый снег: где в Украине испортится погода 11 мая
В воскресенье синоптики прогнозируют похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.
В воскресенье, 11 мая, ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем в Украине умеренные, в юго-восточной части местами небольшие дожди.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°. На юге и востоке страны 13-18 °.
На высокогорье Карпат умеренный, ночью местами сильный мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла.
В Киеве в понедельник дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени преобладает прохладная и дождливая погода.