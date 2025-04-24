Заморозки и не только: прогноз погоды в Украине на выходные

Погода испортится

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В Украину придет ощутимое похолодание уже в ближайшие выходные — 26-27 апреля.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его данным, украинцам следует ожидать заморозки, а также грозовые дожди.

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Погода на выходные

В субботу, 26 апреля, под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Пройдут дожди, днем местами на Левобережье обильные. В отдельных пунктах возможны грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток ожидается в пределах +4…+11 °С, на остальной территории страны ночью +8…+13 °С, днем +13…+18 °С.

В воскресенье, 27 апреля, ночью в северных и восточных областях пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Днем в большинстве областей будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С, днем +6…+12 °С, на юго-востоке Украины +13…+18 °С.

Напомним, ранее мы писали о том, что над Украиной нависли две угрозы и где ожидается опасность.