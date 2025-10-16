- Дата публикации
- Украина
- 471
- 1 мин
Заморозки и первый уровень опасности: какой будет погода в Украине 16 октября
Территория Украины будет находиться вне зоны атмосферных фронтов, поэтому осадки не ожидаются.
В Украине в четверг, 16 октября, спокойная холодная погода без осадков будет формировать поле высокого давления, территория страны будет находиться вне зоны атмосферных фронтов, поэтому осадки не ожидаются.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
В Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей 1-6° тепла, а также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°; в дневные часы 7-12° тепла.
Какая погода в Киеве и области
В четверг, 16 октября, в Киеве и области облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 1-6° тепла; заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепл.
В Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°.
Опасные метеорологические явления в Киевской области
Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области в четверг, 16 октября.
Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в Украину суют две волны похолодания.