Заморозки и первый уровень опасности: какой будет погода в Украине 16 октября

Осень / © unsplash.com

Реклама

В Украине в четверг, 16 октября, спокойная холодная погода без осадков будет формировать поле высокого давления, территория страны будет находиться вне зоны атмосферных фронтов, поэтому осадки не ожидаются.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

В Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман.

Реклама

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей 1-6° тепла, а также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°; в дневные часы 7-12° тепла.

Карта погоды 16 октября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В четверг, 16 октября, в Киеве и области облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Реклама

Температура по области ночью 1-6° тепла; заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепл.

В Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

Опасные метеорологические явления в Киевской области

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области в четверг, 16 октября.

Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°

Реклама

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Опасные метеорологические явления в Киевской области / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в Украину суют две волны похолодания.