Заморозки и прохлада: прогноз погоды на 27 сентября

В Украину пришло похолодание / © unsplash.com

Сегодня, 27 сентября, в Украине ожидается сухая прохладная погода с заморозками. В субботу они охватят все области, кроме Закарпатья и Крыма.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Самая низкая ночная температура воздуха составит +2°С в центре страны, самая высокая дневная температура будет на юге и составит +19°С.

В западных областях солнечно, малооблачно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха ожидается в пределах +3…5°С, а дневная +13…15°С.

В северных областях днем прогнозируют +14…16°С.

В центральных областях солнечно, малооблачно. Местами небольшой дождь. Температура днем +14…17°С.

В южных областях сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +7…8°С, а дневная +16…18°С.

В западных областях без осадков. Ночью температура воздуха +5…3°С, днем +15…17°С.

Ранее синоптикиня сообщила, что в выходные в Украине будет преимущественно тепло, однако ночью ожидается значительное снижение температуры воздуха.