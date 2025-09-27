ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Заморозки и прохлада: прогноз погоды на 27 сентября

В субботу украинцы ощутят значительное изменение погоды — синоптики обещают прохладу, но без дождей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину пришло похолодание

В Украину пришло похолодание / © unsplash.com

Сегодня, 27 сентября, в Украине ожидается сухая прохладная погода с заморозками. В субботу они охватят все области, кроме Закарпатья и Крыма.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Самая низкая ночная температура воздуха составит +2°С в центре страны, самая высокая дневная температура будет на юге и составит +19°С.

В западных областях солнечно, малооблачно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха ожидается в пределах +3…5°С, а дневная +13…15°С.

В северных областях днем прогнозируют +14…16°С.

В центральных областях солнечно, малооблачно. Местами небольшой дождь. Температура днем +14…17°С.

В южных областях сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +7…8°С, а дневная +16…18°С.

В западных областях без осадков. Ночью температура воздуха +5…3°С, днем +15…17°С.

Ранее синоптикиня сообщила, что в выходные в Украине будет преимущественно тепло, однако ночью ожидается значительное снижение температуры воздуха.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie