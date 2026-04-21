Во вторник, 21 апреля, погода в Киеве и области будет облачной, кроме того синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную погоду в столице, без осадков.

«В Киеве 21-го апреля без осадков. Ветер северный, умеренный, холодный. Ночью +1+3, возможны заморозки, днем +8+10 градусов. В дальнейшем — холодно, с незначительными колебаниями», — написала Диденко в Facebook.

Также она предупредила, что в течение 23-24 апреля в столице будет неблагоприятная погода, которую будут обусловливать циклон и атмосферные фронты. Будет холодная и влажная погода, а при существенном снижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

На Киевщине 21 апреля в Украинском гидрометцентре синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Ночью по области температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза, днем — от 7 до 12 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +1 до +3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов выше нуля.

По данным погодного портала Sinoptik, утром небо в Киеве затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +9 градусов тепла днем.

В то же время синоптики предупреждаюто резком похолодании: ночью 21 и 22 апреля по области ожидаются заморозки в воздухе до 3 градусов мороза (II уровень опасности, оранжевый). В столице в этот же период ожидаются заморозки на почве до -3 (I уровень опасности, желтый).

Предупреждение о заморозках в Киеве / © Укргидрометцентр

Такие погодные условия могут быть критическими для садоводства и повредить раннецветущие плодовые деревья.

