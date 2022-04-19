Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 19 апреля

В Украине будет холодно и дождливо.
Погода в Украине во вторник, 19 апреля, будет холодной по всей территории. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, дожди будут идти во всех регионах, только в юго-западной части без существенных осадков. В Карпатах небольшой мокрый снег, в восточных областях днем местами сильный дождь.
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в восточных областях днем 15-20°. На остальной территории - температура днем 7-12° тепла.
В Киевской области временами дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-10° тепла.
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