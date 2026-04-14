Заморозки не отступают: где и когда температура опустится до -5°

Заморозки. / © Associated Press

Реклама

В Украине держатся ночные заморозки. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Реклама

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / © Укргидрометцентр

«Заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям», — подчеркнули синоптики.

Потепление Украины

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что столкновение циклонов изменит погоду в Украине В регионы идет антициклон Quirin, который принесет солнечную погоду. Температура воздуха начнет стремительно расти, хотя ночи все еще останутся прохладными.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщал, что погода скоро изменится. По его словам, 14-16 апреля синоптическая ситуация стабилизируется благодаря влиянию антициклона. Ожидается больше солнечных прояснений, а днем воздух будет прогреваться до +13…18°C.

Реклама