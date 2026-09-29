Заморозки уже близко: "бабье лето" в Украине подошло к концу, грядет резкое похолодание — синоптики назвали даты

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках

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В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и солнечная погода с переменной облачностью и дневной температурой до +22 градусов. В то же время в некоторых регионах возможны небольшие дожди, а во Львовской области объявлен желтый уровень опасности из-за ночных заморозков.

Подробный прогноз погоды в Украине на 30 сентября — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, в период с 29 сентября по 1 октября будет сохраняться классическая антициклональная погода с малооблачным небом и отсутствием осадков из-за высокого атмосферного давления. Ночные и утренние температуры будут составлять +5…+10 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов выше нуля.

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Постригань предупреждает, что более заметные изменения ожидаются накануне выходных. Черкасская область окажется под влиянием ядра северного антициклона и холодной тыловой части атлантического циклона. В связи с этим в область начнет поступать сухой и более прохладный воздух с северо-востока.

По предварительным прогнозным расчетам, температура снизится. Днем ожидается всего +11…+16, тогда как ночью температура составит +3…+8. Как отмечает синоптик, именно в этот период могут появиться первые осенние заморозки.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 30 сентября по стране ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится, лишь на Приазовье и в Крыму днём местами пройдут кратковременные дожди. В западных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны будет до +12 градусов тепла, в Карпатах следует ожидать около 0. Днем столбики термометров по стране будут показывать от +15 до +20 градусов тепла.

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Погода в Украине 30 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и в области 30 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается около +15…+20 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 30 сентября, попрогнозу синоптиков, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Во Львове и по области ожидается переменная облачность без осадков, а ночью и утром возможен слабый туман при юго-восточном ветре 5–10 м/с. Дневная температура в области достигнет +17…+22 градусов тепла, а во Львове следует ожидать от +18 до +20 градусов выше нуля.

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В то же время в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый, из-за заморозков: в период с 30 сентября по 4 октября ночью и утром по области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 0–2, а во Львове — заморозки на поверхности почвы 0–2.

Синоптики предупреждают о заморозках во Львовской области / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 30 сентября ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако местами возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 7–12 м/с. Днём местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём от +15 до +20 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днём столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 30 сентября ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны небольшие дожди.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с, днём местами будут порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов тепла.

В самом Харькове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +19 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 30 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +21 градуса тепла. Температура морской воды составит от +17 до +18 градусов выше нуля.

Ранее синоптики сообщали, когда в Украине наступит похолодание.

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