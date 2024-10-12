Заморозки уже в ближайшую ночь: какой будет погода в воскресенье, 13 октября

По словам Диденко, в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается "неустойчивая неоднородная погода".

В ближайшую ночь в западных областях Украины ожидаются заморозки 0-3 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

Затем, по ориентировочным прогнозам, заморозки возможны в западных, северных и центральных областях 17, 18 и 19 октября.

Погода на завтра, 13 октября

По словам Диденко, в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается "неустойчивая неоднородная погода".

На Правобережье в основном сухо. Водителям стоит обратить внимание: из-за туманов будет ухудшаться видимость до 300-500 метров.

На Левобережье – дожди из-за атмосферного фронта, порой сильные с грозами. Кроме того, к вечеру в воскресенье дожди ожидаются в Ровенской и Львовской областях.

Сильный ветер завтра предполагается в восточных областях Украины и Приазовье, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха 13 октября:

Ночью на западе заморозки 0-3 градуса.

На остальной территории Украины +5+12 градусов.

Днем ожидается +12+17 градусов.

На Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и местами на Днепропетровщине днем всего +9+13 градусов.

В Киеве в воскресенье 13 октября температура воздуха ночью будет +8+10 градусов, днем +12+14 градусов. Заморозки в Киевской области возможны 17-18 октября.

Напомним, что Землю накрыла мощная магнитная буря.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.