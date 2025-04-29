Заморозки в Украине наконец-то отступают: синоптический прогноз на 30 апреля

Заморозки в Украине наконец-то отступают. / © Associated Press

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Заморозки, которые держали Украину в напряжении в последние дни, в ближайшую ночь отступят.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, ночью температура воздуха поднимется до +6+10 градусов, прохладнее всего будет в Крыму - +2+5 градусов.

В среду днем в Украине ожидается настоящее весеннее тепло – столбики термометров поднимутся до +17+22 градусов. Дожди 30 апреля возможны в западных областях и на востоке страны, в то время как в центральных, северных и южных регионах будет преобладать сухая погода.

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В Киеве апрель завершится настоящим синоптическим комфортом: днем температура составит +18+19 градусов, осадков не прогнозируют.

Наталья Диденко также прокомментировала часто распространенные упреки в терминах в прогнозах. По ее словам, понятие "комфортная погода" или "благоприятная синоптическая ситуация" следует воспринимать именно в контексте атмосферы и ее влияния на организм человека.

"Синоптический комфорт - это состояние атмосферы, а не состояние садов и огородов", - отметила синоптикиня, добавив, что синоптики только фиксируют и прогнозируют погодные условия.

"Апрель, спасибо за красивую весну", - подытожила Наталья Диденко.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине в мае обещает быть контрастной. Май – месяц капризный – температура может меняться от жары до прохлады и даже до заморозков.