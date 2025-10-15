Заморозки в воздухе и поверхности почвы: синоптики предупредили о сильном похолодании

Заморозки. / © pixabay.com

На Украину снова суют заморозки и на следующую ночь они охватят все области. Объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Заметим, что в предыдущих прогнозах этой ночью заморозки должны были уменьшить, но синоптики обновили свой прогноз.

По обновленным данным ночью 16 октября в Украине заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°.

Заморозки на Украине 16 октября. / © Укргидрометцентр

Ночью 17 октября ситуация улучшится. Заморозки будут только на поверхности почвы 0-3° на востоке и юго-востоке страны.

Заморозки на Украине 17 октября. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в Украину суют две волны похолодания. По его словам, начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, в большинстве областей ночью температура снизится до +2-8°С, днем обещают от +6°С до +13°С.