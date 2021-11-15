"Замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот": в Полтавской области воспитатели издевались над 4-летней девочкой

"Замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот": в Полтавской области воспитатели издевались над 4-летней девочкой

Областные власти обратились по поводу инцидента в полицию.

В детском саду Диканской общины на Полтавщине издевались над 4-летним ребенком. Девочке заклеивали рот скотчем.

Об этом в соцсети сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький.

В Полтавской области областные власти заявили о факте издевательства над ребенком в детсаду.

"Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканской общине. Во время тихого часа, 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты", — написал Александр Беленький.

Он добавил, что не хочет, чтобы эта история умалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях.

Напомним, что в Черкассах в дошкольном учреждении специального типа, где учатся дети с нарушениями развития, зафиксировали факт буллинга. Специальная комиссия провела проверку факта и подтвердила его.

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