Замотали руки и ноги и заклеили рот: полиция расследует издевательство над девочкой в детсаду в Полтавской области

Замотали руки и ноги и заклеили рот: полиция расследует издевательство над девочкой в детсаду в Полтавской области

В полицию с заявлением обратилась мать 4-летней девочки.

Правоохранители расследуют инцидент в детском саду Диканской общины на Полтавщине. Там воспитательниц обвиняют в издевательстве над 4-летней девочкой.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Мать потерпевшего ребенка обратилась в полицию и сообщила, что воспитательницы издевались над ее 4-летним ребенком.

"Сейчас следователям полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняет следствие", — говорится в сообщении.

Напомним, в детсаде Диканской общины на Полтавщине издевались над 4-летним ребенком. Девочке связали ноги и руки и заклеили рот клейкой лентой.

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