Замотался в лохмотья: на Херсонщине мусоровоз раздавил бомжа

Мужчина скончался на месте от полученных травм.
В Каховке (Херсонская область) нa улице Мeлитoпoльcкой мусоровоз переехал насмерть мужчину.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Каховки, трагедия произошла, когда машина заехала вывезти мусор. Но рядом лежал бомж, который выбрал стихийную свалку местом ночевки.
"Мужчина замотался в старые лохмотья, поэтому водитель мусоровоза даже и подумать не мог, что там может быть человек", — сказали нам в полиции.
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Водитель начал сдавать назад и переехал его. Он умер от полученных травм на месте.
Документов при погибшем не было. На вид ему 50 лет, уточнили в полиции.
В настоящее время проводится расследование.
Напомним, во Львовской области мусоровоз насмерть переехал мужчину.