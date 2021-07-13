Замотался в лохмотья: на Херсонщине мусоровоз раздавил бомжа

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В Каховке (Херсонская область) нa улице Мeлитoпoльcкой мусоровоз переехал насмерть мужчину.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Каховки, трагедия произошла, когда машина заехала вывезти мусор. Но рядом лежал бомж, который выбрал стихийную свалку местом ночевки.

"Мужчина замотался в старые лохмотья, поэтому водитель мусоровоза даже и подумать не мог, что там может быть человек", — сказали нам в полиции.

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Водитель начал сдавать назад и переехал его. Он умер от полученных травм на месте.

Документов при погибшем не было. На вид ему 50 лет, уточнили в полиции.

В настоящее время проводится расследование.

Напомним, во Львовской области мусоровоз насмерть переехал мужчину.

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