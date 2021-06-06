Замотанное в ковер: в центре города в Полтавской области нашли тело 27-летнего мужчины

На месте происшествия работают следователи.
В центре Кременчуга Полтавской области в воскресенье, 6 июня, нашли тело 27-летнего мужчины. По предварительным данным, погибшего зарезали и замотали в ковер.
Об этом сообщает "Кременчугская газета".
Тело мужчины нашли под забором дома на улице Шевченко. Личность погибшего уже установили. Это — 27-летний местный житель. На его теле при предварительном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти.
На месте происшествия работают правоохранители. Они опрашивают местных жителей и устанавливают обстоятельства трагедии.
Напомним, в Кременчуге бойцовский собака напала на девушку.