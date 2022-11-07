"Замполит сказал, что расстреляет и их сочтут пропавшими без вести: "мобиков" РФ, отказавшихся идти на штурм, упрятали в подвал

В Донецкой области отправили в подвал мобилизованных РФ, которые отказались штурмовать позиции ВСУ. Их содержат на территории поселка Заветное Желание.

Об этом сообщает The Insider.

Как сообщили супруги и матерей российских вояк, минимум 8 из только что мобилизованных насильственно удерживаемых военных до мобилизации работали в АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" в городе Дальнегорск, Приморского края. Они имели бронь от призыва в армию, но их мобилизовали. их отправили на учебный полигон, а затем без спецподготовки бросили на "ноль" в Украине.

Там более двух десятков бойцов ВС РФ написали рапорты об отказе участвовать в штурме.

По словам родственников военных, их удерживают в подвале, не кормят, не дают помыться и ничего не объясняют. "Отказников" называют изменниками и угрожают расстрелять.

По информации родственников, до конца октября мобилизованные находились в 40 километрах от оккупированного Мариуполя, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, сдав военное снаряжение. Оттуда отказавшихся воевать отвезли в подвал в село Заветное Желание.

Одна из жен мобилизованных Елена Кашина рассказала, что ее муж никогда не служил, а по прибытию в Украину нес вахту в окопе. Через два дня он позвонил по телефону и рассказал, что не хочет убивать людей, "закроет глаза и уши" и будет ждать расстрела, который пообещал замполит роты, когда несколько мобилизованных заявили, что откажутся воевать.

"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они что-то пишут, то их расстреляют, забросят в общую яму, а родственникам напишут, что они пропали без вести. Мой муж звонил и сказал: "Лен, меня сегодня наши могут расстрелять", – пересказала слова мужа Кашина.

Но рапортам мобилизованных не дали хода, утверждает она. По ее словам, 6 отказников оставили в лагере готовить еду военным, еще восьмерых отвезли в подвал.

Ранее военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России пожаловались губернатору, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери, а мобилизованные из Воронежской области заявили, что командование бросило их на передовую без подготовки, в результате чего из 500 человек в живых остались 40.

Напомним, что потери кафиров в Украине перевалили за 76 тысяч. В сутки Силы обороны ликвидировали 530 российских захватчиков.

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